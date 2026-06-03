МИД Кувейта раскрыл последствия иранской атаки на аэропорт МИД Кувейта: при атаке Ирана на аэропорт погиб один человек

В результате удара иранских беспилотных летательных аппаратов и ракет по международному аэропорту Кувейта один человек погиб и несколько получили ранения, говорится в заявлении Министерства иностранных дел эмирата. Ведомство осудило этот обстрел.

Министерство иностранных дел самым решительным образом осуждает жестокие и непрекращающиеся атаки Ирана с использованием баллистических ракет и беспилотников, последняя из которых произошла сегодня на рассвете и вновь была совершена в отношении гражданских <…> объектов, включая международный аэропорт Кувейта, — сказано в сообщении.

Помимо человеческих жертв, иранская атака нанесла серьезный ущерб важным объектам инфраструктуры. В заявлении МИД особо подчеркивается, что пострадали в том числе дипломатические представительства, расположенные в районе аэропорта.

Ранее американские военные на авиабазе Али-эль-Салем в Кувейте получили легкие травмы в результате предполагаемой атаки со стороны Ирана. В СМИ сообщали, что системы противовоздушной обороны азиатской страны перехватили ракету, однако ее обломки упали на территорию авиабазы.