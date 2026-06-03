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03 июня 2026 в 14:10

Захарова объяснила, почему Киев бьет по беззащитным россиянам

Захарова: терпящий поражение Киев вымещает бессильную злобу на мирных жителях

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Киев, терпящий поражение на поле боя, стремится выместить бессильную злобу на беззащитных мирных жителях, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала удар ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР, передает пресс-служба ведомства.

Киевский режим, терпящий поражение на поле боя, стремится выместить бессильную злобу на беззащитных мирных жителях. Так же поступали более 80 лет назад бежавшие с оккупированных территорий немецко-фашистские захватчики и их бандеровские прихвостни, предчувствовавшие свое неминуемое поражение, — подчеркнула она.

Трагедия произошла ранним утром 3 июня в центре городского округа Енакиево. Рейсовый автобус Москва — Симферополь подвергся атаке, его салон выгорел полностью. Восемь человек погибли, 11 получили ранения.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что атака ВСУ на автобус в ДНР является подлым, осознанным и бесчеловечным преступлением против гражданских людей. Она добавила, что всем действиям Киева против гражданских будет дана правовая оценка, каждый виновный понесет наказание.

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