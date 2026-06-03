Захарова объяснила, почему Киев бьет по беззащитным россиянам Захарова: терпящий поражение Киев вымещает бессильную злобу на мирных жителях

Киев, терпящий поражение на поле боя, стремится выместить бессильную злобу на беззащитных мирных жителях, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала удар ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР, передает пресс-служба ведомства.

Киевский режим, терпящий поражение на поле боя, стремится выместить бессильную злобу на беззащитных мирных жителях. Так же поступали более 80 лет назад бежавшие с оккупированных территорий немецко-фашистские захватчики и их бандеровские прихвостни, предчувствовавшие свое неминуемое поражение, — подчеркнула она.

Трагедия произошла ранним утром 3 июня в центре городского округа Енакиево. Рейсовый автобус Москва — Симферополь подвергся атаке, его салон выгорел полностью. Восемь человек погибли, 11 получили ранения.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что атака ВСУ на автобус в ДНР является подлым, осознанным и бесчеловечным преступлением против гражданских людей. Она добавила, что всем действиям Киева против гражданских будет дана правовая оценка, каждый виновный понесет наказание.