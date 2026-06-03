Целая семья пострадала при атаке дронов на рейсовый автобус в ДНР

Целая семья пострадала при атаке дронов на рейсовый автобус в ДНР Евраев: среди пострадавших в Енакиево есть семья из Ярославской области

Семья из Ярославской области пострадала в Енакиево ДНР в результате атаки ВСУ на рейсовый автобус Подольск — Симферополь, заявил на платформе МАКС ярославский губернатор Михаил Евраев. По его словам, им окажут помощь из резервного фонда региона.

Среди пострадавших есть семья из Ярославской области. <...> Поручил оказать семье из нашего региона помощь из резервного фонда правительства Ярославской области, — подчеркнул он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает теракт ВСУ в Енакиево. Дипломат отметила, что терпящий поражение на фронте Киев, подобно немецко-фашистским захватчикам, стремится выместить злобу на беззащитных жителях.

До этого стало известно, что число жертв удара ВСУ по автобусу увеличилось до восьми. Пострадали 11 пассажиров, в том числе ребенок 2016 года рождения. Всего на рейс были зарегистрированы 53 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.