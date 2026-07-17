Трамп перечислил всех «желающих вмешаться» в выборы противников США Трамп причислил РФ к списку стран, которые якобы пытаются влиять на выборы в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы входит в число стран, которые стремятся повлиять на американские выборы. Это «подтверждается данными разведки» о критической уязвимости избирательной инфраструктуры, уточняется в телеобращении лидера к нации.

Как гласит одна из оценок, мы считаем, что противники США, в числе которых как минимум Россия, Китай, Иран, КНДР, а также негосударственные группы, имеют возможность влиять на американскую избирательную инфраструктуру, — указал Трамп.

Он подчеркнул, что США рассекречивают информацию, свидетельствующую о том, что системы голосования подвержены атакам. Также президент поручил аппарату Национальной разведки, Минюсту, ФБР и ЦРУ провести расследование того, как и почему эти данные скрывались. Он потребовал уволить виновных и привлечь их к уголовной ответственности при необходимости.

Ранее стало известно, что публикация данных позволит гражданам увидеть реальную картину угроз, стоящих перед избирательной системой. Эти свидетельства, по мнению Трампа, показывают, что «избирательная система как никогда ранее уязвима». Глава государства не уточнил, какие именно сведения будут обнародованы и когда, но назвал это решение важным шагом для восстановления доверия к выборам.