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03 июня 2026 в 14:40

Часть школьников из Татарстана сможет сдать два предмета в ОГЭ

Министр Хадиуллин: в Татарстане проведут эксперимент по сдаче двух предметов ОГЭ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В Татарстане пройдет эксперимент по сдаче двух предметов в ОГЭ, рассказал «Татар-информ» министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. Он отметил, что участие смогут принять учащиеся, планирующие поступать в колледжи на рабочие специальности.

Мы определили 33 рабочие профессии и семь специальностей, востребованных на рынке труда в республике. На них могут поступить участники эксперимента в 52 отобранные нами организации среднего профессионального образования, — рассказал Хадиуллин.

Министр подчеркнул, что такое решение позволит исправить проблемы с нехваткой кадров в некоторых сферах труда. По его словам, участники получат документ о среднем общем образовании наравне с другими выпускниками.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что девятиклассники начнут сдавать устный экзамен по истории в 2028 году, ориентировочно в феврале-марте. По его словам, благодаря единым учебникам и образовательным программам в билеты включат только темы, которые к тому моменту уже пройдены.

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