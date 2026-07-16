Раскрыты последствия атаки ВСУ на Белгородскую область Женщина получила акубаротравму при детонации дрона ВСУ в Белгородской области

Мирная жительница получила акубаротравму в результате детонации дрона в поселке Красная Яруга, сообщил оперштаб Белгородской области в Telegram-канале. Медицинскую помощь пострадавшей оказали на месте.

В поселке Красная Яруга в результате детонации дрона женщина получила акубаротравму. Медицинская помощь оказана на месте, от предложенной транспортировки в стационар она отказалась, — говорится в сообщении.

Кроме того, в поселке Отрадовский Краснояружского района в результате атак FPV-дронов повреждены инфраструктурный объект предприятия, трактор, легковой и грузовой автомобили. В селе Сергиевка из-за детонации дрона пострадал автомобиль.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали территорию региона, задействовав 19 беспилотников. По его словам, в результате погиб один человек. Еще четверо мирных жителей пострадали, их госпитализировали.

До этого сообщалось, что три мирных жителя погибли в Херсонской области в результате ударов ВСУ, еще три человека пострадали.