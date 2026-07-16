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16 июля 2026 в 15:16

Спасшему военных РФ жителю Константиновки помогли найти брата

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Спасшему двух российских военных 76-летнему жителю Константиновки Анатолию Клиндухову помогли найти брата из Курской области. В этом ему помогли корреспонденты RT. Сам мужчина рассказал, что на данный момент находится в Горловке после ранения. Он поделился, что возвращаться на Украину больше не планирует.

Я сейчас нахожусь в Горловке после ранения... Товарищи корреспонденты меня нашли. Я вывел двух российских солдат 300-х и 200-го похоронил в Константиновке. А потом нас вывели военные в Горловку, — поделился Клиндухов.

Ранее Клиндухов рассказал военкору Russia Today Филиппу Прокудину, что спас двух российских солдат. Он нашел их ранеными во время городских боев, после чего прятал их от ВСУ и доставлял им еду и воду. По его словам, местные жители также помогали бойцам. Они приносили пищу и воду. Константиновцы выручали солдат в перерывах между налетами украинских дронов.

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