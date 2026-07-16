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16 июля 2026 в 15:14

Путин раскрыл объем ежегодных вложений россиян в жилье

Путин: россияне ежегодно инвестируют в жилье 15-16 трлн рублей

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Объем ежегодных инвестиций граждан в жилье составляет 15-16 трлн рублей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Зампред правительства подтвердил эту оценку, передает пресс-служба Кремля.

По всем видам ипотеки плюс стопроцентное приобретение гражданами жилья — люди у нас вкладывают в год сколько? Триллионов 15-16?поинтересовался глава государства.

Вице-премьер Марат Хуснуллин подтвердил эту оценку, уточнив, что вложения составляют 16 трлн рублей в год. Речь идет как о средствах, полученных по ипотечным программам, так и собственных денег россиян на покупку жилья.

Глава государства в ходе встречи также назвал программу семейной ипотеки под 6% самым надежным из всех инструментов поддержки. По его словам, доля просрочки составляет не более 1%.

Ранее личный финансовый консультант Александр Патешман рассказал, что лучше всего выбирать ипотеку с государственным участием. Он уточнил, что сейчас хорошее время для покупки квартиры на этапе котлована.

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Марат Хуснуллин
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