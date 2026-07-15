Дрон ВСУ ударил по машине россиянина Мужчина получил ранения от удара ВСУ по автомобилю в Белгородской области

Мужчина получил множественные ранения в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины по автомобилю в хуторе Масычево Грайворонского округа Белгородской области, сообщил оперштаб региона в МАКСе. Машина была уничтожена огнем.

В Грайворонском округе в хуторе Масычево дрон ударил по автомобилю. Мужчину со множественными осколочными ранениями ног и спины доставили в Борисовскую ЦРБ, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили 93 украинских беспилотника. Воздушные цели были уничтожены над несколькими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

До этого глава муниципального образования городского округа Сергей Желновач рассказал, что сотрудница администрации Дебальцево в ДНР Оксана Падий погибла в результате удара украинского дрона по ее автомобилю. Он пообещал оказать помощь семье погибшей и организовать похороны.