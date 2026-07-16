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16 июля 2026 в 14:52

Проверка нашла ряд нарушений у крупного поставщика продуктов

Россельхознадзор выписал штраф поставщику яиц для известных брендов в Прикамье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Крупную птицефабрику в Пермском крае оштрафовали после масштабной проверки Россельхознадзора, сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». В убойном цехе инспекторы ведомства обнаружили перья прямо на оборудовании, а также обильную ржавчину и облупившуюся краску.

В соседнем помещении одновременно с выпуском пищевых яичных продуктов велись строительные работы, из-за чего на полу лежали куски отслоившейся штукатурки. Непосредственно в птичниках проверяющие зафиксировали паутину, глубокие залежи кормовой пыли и серьезно поврежденные вентиляционные сетки. Через эти сквозные отверстия внутрь помещений с птицей могли беспрепятственно проникать дикие пернатые и грызуны.

Дополнительные вопросы у инспекторов возникли к ветеринарным сопроводительным документам предприятия. Как выяснилось в ходе ревизии, сведения о проведенных обязательных экспертизах в бумагах оказались неполными и недостоверными, сообщает источник. При этом руководство производства позиционирует свой объект как один из самых высокотехнологичных в регионе и заявляет о жестком контроле.

Ранее белорусский Госсаннадзор забраковал партию подсолнечной халвы «Эконом» из-за превышения допустимого уровня кадмия. Этот тяжелый металл опасен своей способностью накапливаться в теле человека. Продукция выпущена «Азовской кондитерской фабрикой» в Ростовской области.

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Пермский край
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