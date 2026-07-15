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15 июля 2026 в 15:24

В партии российской халвы могли найти опасные вещества

«SHOT ПРОВЕРКА»: в Белоруссии забраковали партию российской халвы из-за кадмия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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По информации Telegram-канала «SHOT ПРОВЕРКА», белорусский Госсаннадзор забраковал партию подсолнечной халвы «Эконом» из-за превышения допустимого уровня кадмия. Продукция выпущена «Азовской кондитерской фабрикой» в Ростовской области.

Речь идет об упаковках весом 350 граммов, изготовленных 28 февраля 2026 года с конечным сроком реализации в конце октября того же года. По информации канала, производитель, который считается одним из крупнейших в стране, уже столкнулся с запретом на продажу этой партии в Белоруссии.

Тяжелый металл опасен своей способностью накапливаться в теле человека. Это при продолжительном воздействии может негативно сказаться на состоянии почек и костной ткани.

Ранее врач-диетолог Анна Бражникова предупредила, что главными причинами летних отравлений становятся майонезные салаты, паштеты и нарезанные арбузы, находившиеся на жаре более часа. Специалист рекомендовала заменить тяжелую пищу на постную птицу, рыбу и местные сезонные овощи.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что после вскрытия упаковки майонез, кетчуп, соки и сыры портятся гораздо быстрее заявленного срока годности. По ее словам, нарушение герметичности лишает продукты защиты от микробов, а хранение при комнатной температуре многократно увеличивает риск бактериального заражения.

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