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09 июля 2026 в 18:10

Врач ответила, какие продукты нельзя долго хранить после вскрытия упаковки

Врач Кашух: майонез и кетчуп нельзя долго хранить после вскрытия упаковки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Майонез и кетчуп не следует хранить слишком долго после вскрытия упаковки, заявила NEWS.ru гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. По ее словам, этого правила также следует придерживаться с соками и сырами.

Многие уверены, что пока не истек срок годности, продукт можно есть без опасений. На самом деле это правило действует только для герметично закрытой упаковки. После вскрытия некоторые продукты начинают портиться в разы быстрее. Майонез, кетчуп, горчица и другие заправки после вскрытия постепенно теряют защиту от микроорганизмов. Особенно опасно брать их грязной ложкой или оставлять надолго при комнатной температуре. В этом случае риск размножения бактерий значительно возрастает, — предупредила Кашух.

Она отметила, что молоко длительного хранения — один из самых коварных продуктов. По словам врача, пока упаковка герметична, оно может храниться несколько месяцев, но после вскрытия срок резко сокращается до трех — пяти дней даже в холодильнике. Специалист пояснила, что в кисломолочных продуктах начинают активно размножаться бактерии и плесень, которые могут вызвать пищевое отравление.

Любителям соков тоже стоит быть внимательнее. Информация о хранении напитков после вскрытия указана на упаковке: обычно срок не превышает одного-двух дней. При контакте с воздухом в них постепенно разрушается витамин C, а при нарушении условий хранения начинают размножаться микроорганизмы, вызывающие брожение. Мягкие сыры — рикотта, маскарпоне, моцарелла — также относятся к продуктам с коротким сроком хранения после вскрытия. Благодаря высокому содержанию влаги они становятся благоприятной средой для роста бактерий, — заключила Кашух.

Ранее врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов заявил, что вздутие живота может быть вызвано бактериями. По его словам, это состояние возникает из-за перемещения микроорганизмов из толстого кишечника в тонкий.

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