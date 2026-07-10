Стало известно, какие продукты приводят к летним отравлениям

Летние отравления часто связаны с употреблением салатов с майонезом и арбузов не первой свежести, заявила NEWS.ru врач — диетолог-нутрицолог ФНКЦ ФМБА России Анна Бражникова. По ее словам, также не следует пить холодные напитки во время приема пищи.

Самые опасные продукты летом с точки зрения отравлений — это салаты с майонезом, паштеты и нарезанные арбузы, которые пролежали на жаре больше часа. Врачи советуют смещать акцент на постную птицу, рыбу и локальные сезонные овощи, чтобы не тратить энергию на переваривание жирной пищи, а направить ее на охлаждение тела. Главные ошибки в питании — это ледяные напитки во время еды, постоянные перекусы мороженым и слишком много фруктов. Фруктоза в жару нагружает печень, а чувство голода при этом не убирает, — предупредила Бражникова.

Она посоветовала пить напитки комнатной температуры с лимоном и щепоткой соли, чтобы сохранить полезные минералы. По словам диетолога, домашние лимонады и морсы без сахара, а также минеральная вода действительно полезны, если они несладкие и не сильно газированные.

Ранее врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух посоветовала в жаркую погоду заменить классический пломбир на качественный глазированный сырок. Она отметила, что творог в составе этого лакомства содержит молочный белок, который помогает поддерживать мышечную ткань.