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08 июля 2026 в 10:38

Врач ответила, что может стать альтернативой пломбиру в жару

Врач Кашух: глазированный сырок может стать альтернативой пломбиру в жару

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Качественный глазированный сырок может стать альтернативой классическому пломбиру в жаркую погоду, заявила NEWS.ru гастроэнтеролог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. По ее словам, творог, входящий в состав продукта, содержит полноценный молочный белок, необходимый для поддержания мышечной ткани.

Летом, особенно в жару, так и тянет за мороженым. Но в попытке выбрать более полезное лакомство многие отдают предпочтение глазированному сырку, аргументируя это тем, что он сделан из творога. Если сравнивать два продукта, то мороженое уступает по содержанию белка и кальция. В твороге есть полноценный молочный белок, необходимый для поддержания мышечной ткани, синтеза ферментов и нормальной работы иммунной системы. В пломбире вещества значительно меньше, — пояснила Кашух.

По ее словам, несмотря на это преимущество, оба эти продукта остаются достаточно калорийными. Она отметила, что энергетическая ценность одной порции как пломбира, так и сырка может достигать 400 килокалорий. Эксперт подчеркнула: поэтому к этим продуктам следует относиться исключительно как к десертному угощению, а не как к полноценной пище.

И пломбир, и глазированный сырок достаточно калорийные — энергетическая ценность одной порции может достигать 250–400 килокалорий в зависимости от производителя. Поэтому рассматривать их в первую очередь стоит как десерт. С точки зрения пищевой ценности небольшое преимущество остается за качественным глазированным сырком. Но ни его, ни пломбир нельзя рассматривать как источник необходимых организму питательных веществ. Их лучше воспринимать именно как лакомство, которое можно иногда включать в сбалансированный рацион, — заключила Кашух.

Ранее нутрициолог Анна Слип заявила, что летом вес может расти даже при снижении аппетита из-за употребления сладких напитков и мороженого. По ее словам, в жару мозг замедляет восприятие голода, но стремление к прохладному и жидкому приводит к избыточному употреблению лимонадов, эскимо и пива.

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