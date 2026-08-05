Стало известно, что грозит пассажирам с чемоданными матрешками Попытка обмануть авиакомпанию с чемоданной матрешкой может грозить штрафом в €80

Туристический лайфхак, известный как «чемоданная матрешка» (когда пустой чемодан помещают внутрь другого, чтобы сдать их как единое место багажа), может грозить штрафом в €80 (7,4 тыс. рублей), предупреждает портал «Турпром». Если общий вес или габариты вложенных друг в друга чемоданов превышают установленные авиакомпанией нормы (обычно 20–23 кг), перевозчик потребует доплату.

Особенно строгие правила действуют в отношении ручной клади: вещь, не проходящая в калибратор, у лоукостеров (например, «Победа», Pegasus или Ryanair) облагается штрафом. Таким образом, вместо экономии пассажир рискует потерять деньги и нервы на стойке регистрации.

Ранее Минтранс РФ сообщил о введении новых правил хранения и обращения с вещами и багажом в автобусах, а также в другом автомобильном и наземном электрическом транспорте. Согласно документу ведомства, забытые пассажирами вещи должны будут бесплатно храниться в течение 24 часов. После этого срока перевозчик сможет взимать плату в установленном размере. Получить свои вещи обратно пассажиры смогут под расписку при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Кроме того, блогер из Великобритании Карми Селлитто приобрел в аэропорту Хитроу забытый чемодан за 129,9 фунта стерлингов (около 13,5 тыс. рублей) и обнаружил внутри вещи люксовых брендов. В багаже находились поношенная обувь Gucci и Alexander McQueen, сумки Prada и Louis Vuitton, кожаный дипломат, который мужчина не стал вскрывать, коробка Cartier, а также женская одежда и удостоверение личности.