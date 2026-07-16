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16 июля 2026 в 15:34

«Потеряли сроки»: Хуснуллин дал Путину обещание по трассе до Тюмени

Хуснуллин пообещал Путину открыть трассу М-12 до Тюмени в декабре

Марат Хуснуллин и Владимир Путин Марат Хуснуллин и Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Открытие трассы М-12 «Восток» до Тюмени запланировано на декабрь 2026 года, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин во время доклада президенту Владимиру Путину. Он рассказал и о других проектах развития дорожной инфраструктуры. Так, например, в 2026 году планируется расширение трассы М-3 «Украина» до шести полос, передает пресс-служба Кремля.

Кроме того, в Московской области ожидается ввод Южно-Лыткаринской автомобильной дороги. Реализацию проекта планируется провести с привлечением внебюджетного финансирования, отметил зампред правительства.

Декабрь. Пока идем по графику, у нас все шансы есть. По дорожному строительству мы очень неплохо идем. Несмотря на то, что в этом году у нас пришла поздняя весна, мы где-то месяц в разных регионах потеряли сроки, но мы все темпы нагнали. То есть все планово идет — и по ремонту, и по новому строительству, — сообщил Хуснуллин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии движения еще по одному участку трассы ЮЛА. Он отметил, что новая скоростная магистраль, соединяющая Володарское шоссе и трассу М-12, позволит перенаправить около 30% транзитного трафика с МКАД, а также с дорог М-2, М-4, М-5, Каширского шоссе и городских улиц.

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