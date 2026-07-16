Новый Майдан на Украине: причины отставки Федорова, что значит для России

Новый Майдан на Украине: причины отставки Федорова, что значит для России

Решение Зеленского уволить министра обороны Украины Михаила Федорова спровоцировало на Украине новый Майдан — первый с 2014 года. Массовые протесты охватили многие города страны. Увольнение повлекло за собой кадровые изменения и среди высшего офицерского состава ВСУ: заместитель командующего Воздушными силами Украины Павел Елизаров подал в отставку. Чем обернется новое противостояние на Украине и какие выгоды оно сулит России — в материале NEWS.ru.

Почему Зеленский увольняет Федорова, к чему привела отставка

Об отставке Михаила Федорова с поста министра обороны стало известно вечером в среду, 15 июля. Глава ведомства сам сообщил о кадровых перестановках и подвел итоги своей недолгой работы: Федоров руководил министерством чуть больше полугода. Официально причина такого решения не раскрывалась.

Одну из версий отставки Федорова выдвинула британская газета Financial Times. Как утверждают авторы публикации со ссылкой на высокопоставленных чиновников Украины, Владимир Зеленский решил уволить министра обороны Михаила Федорова, потому что он мешал тем, кто пытался заработать на военном бюджете. В тексте говорится, что министр якобы не раз блокировал попытки направить большие контракты на закупку продукции определенным компаниям, что противоречило интересам влиятельных фигур в политической и оборонной элите Украины. По мнению источников газеты, Федоров «совершил ошибку, став слишком популярным».

В беседе с NEWS.ru политолог Дмитрий Журавлев предположил, что публикация Financial Times демонстрирует позицию британского истеблишмента.

«Если рупор британских элит — FT — пишет о том, какой Федоров хороший и как он „борется с коррупцией“, значит, британские элиты в противостоянии Зеленского и Федорова ставят на последнего», — пояснил в беседе с NEWS.ru политолог Дмитрий Журавлев.

Решение Зеленского об отставке Федорова, похоже, раскололо не только западные элиты, но и руководство Вооруженных сил Украины. Заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров заявил в социальных сетях, что написал заявление об отставке. По его словам, он пошел на это в знак протеста против увольнения министра обороны Украины Михаила Федорова.

«Я написал рапорт об увольнении из ВСУ. Я считаю, что отстранение Федорова — это большое зло для обороноспособности страны», — заявил Елизаров.

Михаил Федоров Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Как жители Украины отреагировали на отставку Федорова

Отставка Федорова спровоцировала массовые протесты в крупнейших городах Украины. Они проходят в Киеве, Львове, Житомире, Одессе, Днепропетровске, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Николаеве, Луцке, Полтаве, Тернополе, Чернигове и подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщило издание «Страна.ua».

В столице Украины люди собрались у театра Франко, площадь у которого — ближайшая к офису президента Украины открытая для граждан территория. Во Львове протестующие собрались у памятника Тарасу Шевченко. По данным журналистов, люди пришли с картонными табличками, как год назад в поддержку Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Участники протестной акции во Львове держат плакаты в поддержку Федорова и требуют от руководства страны сохранить за ним министерское кресло. Помимо призывов оставить чиновника на посту, демонстранты выступают с жесткой критикой в адрес властей страны, обвиняя их в необоснованных кадровых решениях и высоком уровне коррупции в рядах ВСУ.

Решение Зеленского об отставке Федорова может обернуться новым Майданом, считает депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Появилась традиция <...> своими абсолютно эгоистичными решениями приводить к митингам», — написал нардеп в Telegram-канале.

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чем на самом деле вызваны отставка Федорова и протесты против нее

Политолог Спиридон Килинкаров пояснил в беседе с NEWS.ru, что и публикация в британской прессе, и протесты в городах Украины — звенья одной цепи.

«Дело вообще не в Федорове. Дело в деньгах, которые через него шли. Федоров сделал ставку на дроны, заключив контракты на их производство, где фигурировали в том числе и британские фирмы. Производители дронов боятся, что с отставкой Федорова они потеряют огромные деньги», — пояснил Килинкаров.

По его словам, бюджет Минобороны Украины сейчас составляет 60% всего бюджета страны. И битва идет не за Федорова, а за финансирование МО — десятки миллиардов долларов в год.

«Топовым украинским блогерам сейчас платят от $100 до $300 тыс. за то, что они „топят“ Зеленского и Сырского и превозносят „успехи“ Федорова. Людям, которые выходят на „картонные“ протесты, тоже платят — хотя и намного меньше. Производители дронов и чиновники-коррупционеры, которые за ними стоят, не хотят терять выгоднейшие контракты», — пояснил Килинкаров.

По мнению Журавлева, особое внимание нужно обратить не только на сами митинги.

«[Интерес к происходящему заключается] в том, что [митинги] в принципе разрешили. Ведь любой Майдан на Украине — санкционированный. Он начинается только тогда, когда есть отмашка с Запада — мол, пора. И когда большие люди в Киеве получили команду протестам „поспособствовать“», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.

По словам Журавлева, ситуация с отставкой Федорова и протестами свидетельствует о том, что Запад, включая британскую элиту, от Зеленского сильно устал.

«То ли на фоне врожденной мании величия, то ли на фоне приема психоактивных веществ Зеленский стал искренне считать себя мессией — спасителем Запада от „восточных орд“. С ним стало трудно работать. Поэтому многие Зеленского хотели бы убрать», — сказал политолог.

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почему России выгоден Майдан на Украине

Сейчас, как считает Журавлев, Запад ищет, кем бы Зеленского заменить. Федоров — одна из возможных кандидатур.

«Проблема для Запада в том, что с кандидатурой нового президента Украины он так и не определился. Если Федоров поссорился с генералами ВСУ — а все они подконтрольны Западу, — значит, единого кандидата у Запада нет. Одни элиты за Федорова, другие — за Зеленского, третьи — за Буданова, четвертые хотели бы видеть президентом Залужного. Но нам все это скорее на руку», — считает эксперт.

По его мнению, от украинских протестов Россия может выиграть в среднесрочной перспективе.

«В 1917 году в России случилась сначала Февральская, а потом Октябрьская революция. В результате внутренней смуты Первая мировая была проиграна. На Украине может быть то же самое: пока коррумпированные элиты разбираются между собой, они потеряют то, что от страны еще осталось», — пояснил Журавлев.

По словам Килинкарова, разборки элит с проплаченными протестами — свидетельство окончательного загнивания политический системы Украины.

«Пусть разбираются друг с другом, нам это выгодно: быстрее победим», — заключил политолог.

Читайте также:

ТЦК в Европе и никаких пособий: как и куда ЕС выдворит украинских беженцев

«Ермолаева добьют»: покушение на олигарха вскрыло грязные схемы Зеленского

«Дырявый купол»: США оказались беззащитны перед ракетами союзника России