«Большое зло»: замкомандующего Воздушными силами ВСУ ушел в отставку

Заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров заявил в своих социальных сетях, что написал заявление об отставке. По его словам, он пошел на это в знак протеста против увольнения министра обороны Украины Михаила Федорова.

Я написал рапорт об увольнении из ВСУ. Я считаю, что отстранение Федорова — это большое зло для обороноспособности страны, — отметил Елизаров.

Ранее Федоров официально объявил о своей отставке с должности министра. Он поблагодарил украинский народ за возможность служить на этом посту. Уточняется, что президент Украины Владимир Зеленский обвинил министра в провале реформы территориальных центров комплектования.

До этого украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что Зеленский внесет в Верховную раду кандидатуру нынешнего главы МВД Игоря Клименко на пост министра обороны страны. Сам Федоров, по некоторым данным, может возглавить государственный концерн «Укроборонпром».