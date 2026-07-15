Зеленский уволил главу Минобороны: триумф ударов России, прогноз СВО

Президент Украины Владимир Зеленский уволил министра обороны Михаила Федорова. Западные СМИ предполагают, что дело в аппаратном конфликте между министром и главкомом ВСУ Александром Сырским, увольнения которого Федоров активно добивался. По другой версии, министр лишился кресла из-за крупных провалов ВСУ, в том числе потери Константиновки. Кто может возглавить украинское Минобороны и как это повлияет на ход СВО — в материале NEWS.ru.

Что известно об отставке Федорова

О том, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность замены министра обороны Федорова, несколько дней назад со ссылкой на собственные источники сообщило издание «Украинская правда». По его данным, главе МО уже подыскивали другое место: он якобы может вернуться на должность главы Минцифры или получить «какой-то символический пост». Сам Федоров слухи не комментировал, однако его советник Сергей Бескрестнов заявил, что министр многих не устраивает, поскольку пытается «бороться с коррупцией».

Британский журнал The Economist называет другую причину. Издание сообщило, что Федоров пытался добиться отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, но не смог заручиться поддержкой Зеленского в этом вопросе. При этом в Киеве многие считают министра обороны недостаточно компетентным: у него нет боевого опыта, а значит, и необходимых знаний, чтобы планировать боевые действия. При этом основные реформы, инициированные Федоровым, источники СМИ считают «пиар-переупаковкой» работы Минобороны, начавшейся еще до назначения нынешнего главы ведомства.

«Для того чтобы что-то реформировать, вы должны отдавать себе отчет в том, как это работает. Вы хотели бы оказаться в самолете, если бы увидели, что за штурвалом сидит лавочник?» — задался вопросом один из украинских генералов.

По словам политолога, члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, одной из причин недовольства Зеленского главой МО могли стать провалы ВСУ на фронте. Смена министра не только станет для него своеобразным наказанием за поражения армии, но и создаст информационный шум, который позволит отвлечь украинцев от катастрофических сводок с фронта.

«Возможно, Зеленский пытается выместить весь негатив на предыдущий состав правительства, в том числе за неудачи на фронте. ВС России освободили Константиновку, значит, министр обороны вместе со всеми отправляется в отставку, а остальные виноваты в неудачах, в экономике и в других бедах Украины», — отмечал он в беседе с NEWS.ru.

Михаил Федоров Фото: Global Look Press

Параллельно в отношении министра обороны Украины звучат самые разные обвинения. Так, депутат Верховной рады Анна Скороход в эфире YouTube-канала заявила, что Федоров владеет сетью мошеннических кол-центров, а в штате его советников собрались «уклонисты от мобилизации».

Сможет ли Федоров удержаться у власти

После отставки премьер-министра Украины Юлии Свириденко, а с ней — и всего кабмина Федоров фактически работал и. о. главы Минобороны.

Политтехнолог Михаил Павлив в беседе с NEWS.ru отметил, что Федоров оказался в центре «системного кризиса».

«Дело тут даже не в нем, а в деньгах, которые проходят через оборонное ведомство Украины. Многие влиятельные люди хотели бы к этим деньгам „прислониться“, поставив вместо Федорова своего человека», — рассказал эксперт.

Не в пользу главы МО играют и его натянутые отношения с Зеленским, добавил политтехнолог.

«Реформа армии идет медленно, ненависть украинцев к ТЦК уже приводит к бунтам. Отвечать за эти провалы во внутренней политике Зеленский, конечно, не хочет. Поэтому все свои неудачи он публично свалил на Федорова. Глава Минобороны для него громоотвод», — пояснил Павлив.

ТЦК Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Он также не исключил, что президент видел в министре обороны своего конкурента — молодого и амбициозного политика, за которым к тому же стоят влиятельные люди. Речь, отмечает Павлив, идет об олигархе Викторе Пинчуке и живущем на Украине чешском бизнесмене Томаше Фиале.

«Пинчук и Фиала — бенефициары компаний, имеющих контракты с Минобороны Украины. Они хотят зарабатывать дальше и делали все, чтобы Федоров остался. Но битва за место главы МО еще впереди: Федоров вполне может остаться в правительстве, потому что за ним — серьезные люди», — убежден политтехнолог.

Что будет дальше

По данным украинских СМИ, основным кандидатом на пост министра обороны Украины Зеленский видит действующего главу МВД Игоря Клименко. Его называют человеком, ориентированным непосредственно на президента. Однако экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru усомнился в готовности Клименко перейти в МО.

«Он вряд ли согласится. Ему куда проще курировать, например, борьбу с наркоторговлей и хорошо на этом зарабатывать, чем занять „расстрельную“ должность министра обороны, да еще и быстро с нее вылететь», — пояснил эксперт.

Появляются в СМИ и слухи о переходе в оборонное ведомство главы офиса президента Украины Кирилла Буданова. Но и они, по словам Олейника, вызывают сомнения.

«Да, Минобороны — это военный бюджет и, следовательно, огромные деньги. Но, во-первых, это ненадолго, а во-вторых, Буданов метит куда выше — в президенты. Он хочет славы и реализации своих колоссальных амбиций», — считает экс-нардеп.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ Иван Скориков уверен, что никто из известных политиков не согласится возглавить Министерство обороны. Не возьмут на эту должность и военного.

Игорь Клименко Фото: Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency./Global Look Press

«Как показала практика, любой украинский генерал быстро набирает политический вес. Сейчас даже забытый в английских кустах Валерий Залужный имеет рейтинг выше, чем у Зеленского. Да и ушедший с должности главы ГУР Буданов — тоже. Поэтому генерала на должность не позовут», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Он уверен, что Зеленский постарается найти на этот пост кого-то малоизвестного — «политическое ничтожество», но с опцией «хорошего исполнителя».

«Кто-то вроде Сырского в армии: простой, управляемый, без амбиций, на кого в любой момент можно списать все неудачи», — указал Скориков.

Олейник согласен с этой точкой зрения. Он убежден: по большому счету нет никакой разницы, кто именно возглавит Министерство обороны Украины. Победный ход СВО, уверен экс-нардеп, новое назначение никак не изменит.

«Любой, кто придет на эту должность, будет лишь вывеской, зиц-председателем Фунтом. Он будет проводить даже не политику Зеленского, а политику Запада — воевать с Россией до последнего украинца. Ну и, понятно, воровать», — заключил собеседник.

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