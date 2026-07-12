Сотрудник ТЦК погиб во Львове в день начала протестов против военкомов

Сотрудник ТЦК погиб во Львове в день начала протестов против военкомов Сотрудник ТЦК из Закарпатской области погиб во Львове во время волнений

Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) из Закарпатской области был убит во Львове в день начала протестов против сотрудников военкомата, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По данным собеседника агентства, инцидент произошел на фоне беспорядков, которые начались в ночь на 9 июля в одном из крупнейших жилых массивов города.

9 июля при невыясненных обстоятельствах во Львове был убит местный житель сотрудник Хустского ТЦК Богдан Васильков. Власти не раскрывают обстоятельства смерти «людолова», так как опасаются, что излишняя информированность местного населения может вызвать неконтролируемые процессы, — сказал собеседник агентства.

Местные жители вышли на стихийный протест после задержания мужчины сотрудниками ТЦК. Участники акции скандировали «позор», раскачивали автомобиль военкомов и наносили по нему удары, после чего смогли перевернуть машину. По данным офиса генпрокурора Украины, в протесте приняли участие около 200 человек.

На следующий день правоохранители начали задержания участников акции, а в Сети появились кадры, на которых задержанные приносили извинения. 10 июля суд отправил одного из первых задержанных, 23-летнего жителя Львова, под стражу на два месяца без права внесения залога.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования в Волынской области Украины задержали священнослужителя Успенского Зимненского монастыря канонической Украинской православной церкви Александра Гончарука. Уточняется, что после этого его повезли в Луцк.