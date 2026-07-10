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10 июля 2026 в 22:58

Сотрудники ТЦК похитили священника на Украине

На Волыни сотрудники ТЦК похитили священника Успенского монастыря УПЦ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Волынской области Украины забрали священнослужителя Успенского Зимненского монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Александра Гончарука, сообщает «Первый казацкий». Информация поступила от источников.

Как утверждается в сообщении, после этого священнослужителя повезли в Луцк. Другие подробности произошедшего, включая обстоятельства задержания, не приводятся.

Ранее начальника территориального центра комплектования в Винницкой области обвинили в подделке документов и фиктивной мобилизации около 50 мужчин. По данным ведомства, с апреля чиновник менял данные о военнообязанных, находившихся в розыске. В результате в системе появлялась информация о якобы прохождении ими военной службы.

До этого стало известно о стычке между жителями и сотрудниками военкомата, которая произошла из-за силовой мобилизации. В ней участвовали более 200 человек. Позднее сообщалось, что зачинщиком конфликта оказался сотрудник военкомата и по совместительству тренер по единоборствам Роман Удут, который вместе с коллегами ударил мужчину.

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