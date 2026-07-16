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16 июля 2026 в 14:28

Пенсионер умер в очереди за топливом

Медики не смогли откачать пенсионера, умершего в очереди за топливом в Лысьве

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Мужчина скончался в очереди на заправку в Лысьве Пермского края, сообщает Telegram-канал «Большая Пермь». По информации источника, 80-летнему пенсионеру стало плохо во время ожидания заезда на АЗС.

Очевидцы вызвали скорую помощь. Медики прибыли на место и попытались спасти мужчину. Они проводили реанимационные мероприятия, которые так и не помогли привести его в чувство. Информацию подтвердили в региональном Минздраве. Обстоятельства произошедшего не уточняются.

Ранее стало известно, что конфликт на АЗС в Челябинске закончился стрельбой. По словам очевидца, один из водителей попытался заправить свою машину в обход общей очереди. Другие автовладельцы сделали замечание, однако в ответ на это мужчина достал травмат и открыл огонь.

До этого мужчина набросился на женщину-водителя на одной из заправок в Новосибирской области. Дочь пострадавшей рассказала, что они с матерью отстояли очередь и переехали на другую колонку по просьбе заправщика. Один из водителей решил, что они хотят заправиться без очереди, подошел к их авто, стал прыгать на капот и стучать по стеклам.

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Пермский край
АЗС
бензин
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