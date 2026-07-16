Пенсионер умер в очереди за топливом Медики не смогли откачать пенсионера, умершего в очереди за топливом в Лысьве

Мужчина скончался в очереди на заправку в Лысьве Пермского края, сообщает Telegram-канал «Большая Пермь». По информации источника, 80-летнему пенсионеру стало плохо во время ожидания заезда на АЗС.

Очевидцы вызвали скорую помощь. Медики прибыли на место и попытались спасти мужчину. Они проводили реанимационные мероприятия, которые так и не помогли привести его в чувство. Информацию подтвердили в региональном Минздраве. Обстоятельства произошедшего не уточняются.

Ранее стало известно, что конфликт на АЗС в Челябинске закончился стрельбой. По словам очевидца, один из водителей попытался заправить свою машину в обход общей очереди. Другие автовладельцы сделали замечание, однако в ответ на это мужчина достал травмат и открыл огонь.

До этого мужчина набросился на женщину-водителя на одной из заправок в Новосибирской области. Дочь пострадавшей рассказала, что они с матерью отстояли очередь и переехали на другую колонку по просьбе заправщика. Один из водителей решил, что они хотят заправиться без очереди, подошел к их авто, стал прыгать на капот и стучать по стеклам.