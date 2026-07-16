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16 июля 2026 в 15:29

Разбившая автомобили топором россиянка наблюдается у психиатра

Разбившая авто под Калугой женщина состоит на учете у врача-психиатра

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Жительница Калужской области, задержанная за порчу топором трех припаркованных автомобилей, состоит на учете у психиатра, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. Отмечается, что женщине 48 лет.

По предварительной информации, она состоит на учете у психиатра, — сказал собеседник агенства.

Ранее сообщалось, что женщина наносила удары обухом и лезвием топора по кузовам и стеклам автомобилей. Очевидцы предпочли наблюдать за происходящим на безопасном расстоянии. После того как приступ агрессии завершился, нарушительница покинула место происшествия. В настоящий момент оперативники устанавливают обстоятельства, побудившие ее к совершению противоправных действий.

До этого женщина устроила дебош в центре занятости Новосибирска, ее передали психиатрической бригаде. Сигнал тревоги поступил из Калининского района 15 июня.

Также в Кирове мужчина с топором повредил камеры видеонаблюдения и припаркованный автомобиль. Участником инцидента стал 31-летний Роберт Г. По предварительным данным, он мог организовывать подпольные турниры.

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