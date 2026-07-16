Разъяренная россиянка с топором разбила десяток машин Женщина с топором разбила 10 машин на парковке в Калужской области

Полиция разыскивает жительницу Балабаново Калужской области, которая с помощью топора повредила не менее 10 припаркованных автомобилей, сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел в светлое время суток.

Женщина наносила удары обухом и лезвием топора по кузовам и стеклам автомобилей. Очевидцы предпочли наблюдать за происходящим на безопасном расстоянии. После того как приступ агрессии завершился, нарушительница покинула место происшествия. В настоящий момент оперативники устанавливают ее личность и выясняют обстоятельства, побудившие ее к совершению противоправных действий.

Ранее в Кирове мужчина с топором повредил камеры видеонаблюдения и припаркованный автомобиль. Участником инцидента стал 31-летний Роберт Г. По предварительным данным, он мог организовывать подпольные турниры.

Перед происшествием мужчина отдыхал в компании друзей. После застолья он взял топор и вышел на улицу. Прохожие старались держаться от мужчины подальше и покидали место происшествия. Позже на место прибыли сотрудники полиции. Во время инцидента в сторону правоохранителей были брошены бутылка и нож. О пострадавших не сообщается.