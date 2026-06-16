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16 июня 2026 в 13:34

Женщина устроила дебош в центре занятости

Женщина устроила дебош в центре занятости в Новосибирске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Женщина устроила дебош в центре занятости Новосибирска, ее передали психиатрической бригаде, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное охранное агентство. Сигнал тревоги поступил из Калининского района 15 июня.

С периодичностью в 10-15 минут она заходила в разные кабинеты госучреждения и требовала предоставить ей работу. <...> Бойцы <...> задержали и передали психиатрам злостную нарушительницу общественного порядка, — уточнили в охранном агентстве.

Ранее в Кирове мужчина с топором повредил камеры видеонаблюдения и припаркованный автомобиль. Участником инцидента стал 31-летний Роберт Г., по предварительным данным, он мог организовывать подпольные турниры.

До этого стало известно, что шестилетнего ребенка засосало в трубу во время слива воды в фонтане на Симферопольском бульваре в Москве. В материале сказано, что он полностью провалился в отстойник.

Также водителя кабриолета Mercedes Сергея Корнилова, чьи действия спровоцировали ДТП в центре Нижнего Новгорода, оштрафовали на 45 тыс. рублей. Кроме того, его лишили прав почти на два года.

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