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21 июля 2026 в 10:52

Врач из Новосибирска рассказала, как пациент спустил на нее пса

«КП-Новосибирск»: пьяный пациент спустил собаку на врача скорой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пациент после осмотра бригадой скорой помощи дал псу команду «Взять!», рассказала пострадавшая от нападения собаки врач из Новосибирска, сообщает «КП-Новосибирск». Пациент находился в состоянии алкогольного опьянения, ему предложили госпитализацию в дежурный стационар, однако он не согласился с решением.

Я уже была практически за территорией дома, когда услышала его голос: «Взять!» Я оглянулась на звук, и это, наверное, меня спасло. Если бы собака бросилась мне в спину, я бы упала. Даже боюсь представить, чем это могло закончиться. Она могла бы мне погрызть лицо и шею. Я люблю собак, у меня самой большая собака. Но здесь было видно, что животное не защищало территорию, а бежало на меня по команде, — рассказала женщина.

Животное прокусило врачу предплечья, внутреннюю поверхность бедра, ноги и ягодицы. Коллеге женщины удалось отогнать собаку.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «б, з» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, в связи с исполнением потерпевшим служебных обязанностей). Хозяина собаки задержали, ему предъявили обвинение.

Ранее сообщалось, что в Кызыле суд признал местную жительницу виновной после нападения ее собаки на семилетнего мальчика. Женщине назначили штраф в размере 70 тыс. рублей по делу о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

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