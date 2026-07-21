Белгородские бизнесмены получили срок за контрабанду военной техники Два бизнесмена из Белгорода осуждены за контрабанду военной техники из Украины

Суд приговорил двух белгородских бизнесменов к 8 и 7,5 годам колонии за организацию контрабанды военного оборудования из Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по Белгородской области. Оборудование впоследствии было продано по государственному оборонному заказу.

Организатору преступной схемы назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 1 миллиона рублей. Второму участнику противоправной деятельности — лишение свободы на срок 7 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей, — отметили в УФСБ.

По версии следствия, еще до начала СВО бизнесмены договорились с украинским предприятием о вывозе оборудования военного назначения в Россию. Для провоза через границу они подделали документы, замаскировав груз под промышленное оборудование, и не обратились за разрешением в ФСВТС.

Затем фигуранты подготовили фиктивные бумаги, скрыв иностранное происхождение продукции, и поставили ее по гособоронзаказу, завысив цену и обманув заказчика. Общий ущерб превысил 139 млн рублей. Деятельность группы пресекли сотрудники УФСБ и УМВД Белгородской области. Суд признал виновными по трем статьям УК РФ (контрабанда, легализация доходов, мошенничество в особо крупном размере). Приговор вступил в силу, апелляция оставлена без изменений.

Ранее Приволжская оперативная таможня при участии Центральной почтовой таможни и Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России выявила канал контрабанды изумрудов из Индии. По данному факту возбудили несколько уголовных дел.