Россия ограничит ввоз овощей и фруктов из Узбекистана Россельхознадзор с 23 июля ограничит ввоз овощей и фруктов из Узбекистана

Россия с 23 июля ограничит ввоз овощей и фруктов от пяти узбекских экспортеров, допустивших наибольшее количество фитосанитарных нарушений, сообщили в пресс-службе Россельхознадзор. Ведомство выявило 132 случая обнаружения карантинных объектов с начала 2026 года.

В сообщении говорится, что среди карантинных объектов — вирус коричневой морщинистости плодов томата, южноамериканская томатная моль, западный (калифорнийский) цветочный трипс и бенивирус некротического пожелтения жилок свеклы. В основном экспортеры поставляют капусту, лук, укроп, петрушку, виноград и свеклу. В Россельхознадзоре указали на недостаточную эффективность усилий Узбекистана по обеспечению безопасности поставок и систематические нарушения фитосанитарных требований.

Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что ведомство временно ограничило ввоз косточковой продукции от пяти турецких поставщиков из-за обнаружения карантинных объектов для ЕАЭС. Меры введены на основании статьи VII Международной конвенции по карантину и защите растений.