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21 июля 2026 в 16:39

Россиянам дали советы, как обезопасить дорогие посылки

Медиатор Хрулев посоветовал объявлять полную ценность дорогой посылки

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Чтобы получить компенсацию в случае утери дорогой посылки во время перевозки, нужно заранее объявить ее ценность перед сдачей, посоветовал вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев. В разговоре с RT он подчеркнул, что, если этого не сделать, в случае утери компенсируют только двукратную сумму тарифа.

Если при сдаче человек объявил ценность, вернут всю объявленную сумму плюс тариф за пересылку. Если ценность не объявлялась, компенсация составит двукратную сумму тарифа. То есть за утраченный дорогой телефон при отправке обычной посылкой за 500 рублей гражданин получит лишь 1000 рублей, — пояснил медиатор.

Он отметил, что при отправке посылки коммерческой службой экспедитор должен возместить объявленную ценность или действительную стоимость груза, подтвержденную документами. Хрулев обратил внимание, что самый простой способ доказать ценность — опись вложения по форме 107, которую «Почта России» заверит при отправке открытой посылки.

Стоит снять на видео процесс упаковки с читаемым серийником, сохранить переписку с получателем, где обсуждалось содержимое. Такой пакет документов обычно закрывает вопрос на этапе претензии, ведь перевозчику проще выплатить возмещение, чем спорить с подготовленным клиентом, — заключил медиатор.

Ранее стало известно, что более 39% россиян считают, что компании, допустившие утечку персональных данных, обязаны выплачивать денежную компенсацию каждому пострадавшему клиенту. Согласно данным опроса, виновниками утечек респонденты называют прежде всего злоумышленников, взламывающих базы данных, — так считают 26% опрошенных. Еще 22% возлагают ответственность на сами компании, которые недостаточно надежно защищают хранящуюся информацию.

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