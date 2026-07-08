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08 июля 2026 в 07:44

Россияне потребовали компенсации за утечки данных

Почти 40% граждан России назвали правильной компенсацию за утечку данных

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
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Более 39% россиян считают, что компании, допустившие утечку персональных данных, обязаны выплачивать денежную компенсацию каждому пострадавшему клиенту, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Согласно данным опроса, виновниками утечек респонденты называют прежде всего злоумышленников, взламывающих базы данных, — так считают 26% опрошенных. Еще 22% возлагают ответственность на сами компании, которые недостаточно надежно защищают хранящуюся информацию.

При этом отношение к соглашениям об обработке персональных данных у россиян весьма беззаботное. Почти каждый четвертый участник опроса — 23% — ставит галочку не глядя, считая подобные документы стандартной формальностью. Около 20% респондентов вынуждены давать согласие на обработку данных, поскольку без этого сервис попросту не позволяет им пользоваться своими возможностями, а 24% воспринимают процедуру подписания как чистую условность.

Ранее нидерландский производитель косметики и парфюмерии Rituals сообщил, что часть персональных данных участников программы лояльности была похищена. В компании уточнили, что злоумышленникам стали доступны полные имена клиентов, сведения о половой принадлежности, домашние адреса, адреса электронной почты, номера телефонов и даты рождения.

Кроме того, нидерландская организация Consumers United in Court (CUIC) подала коллективный иск против оператора связи Odido из-за утечки данных миллионов клиентов после кибератаки. Причиной обращения в суд стали обвинения в недостаточной защите информации.

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