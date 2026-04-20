20 апреля 2026 в 11:27

В Нидерландах подали иск к оператору связи из-за утечки данных

Организация CUIC подала иск к оператору связи Odido из-за утечки данных

Нидерландская организация Consumers United in Court (CUIC) подала коллективный иск против оператора связи Odido из-за утечки данных миллионов клиентов после кибератаки, сообщается на сайте организации. Поводом стали обвинения в недостаточных мерах защиты информации.

По имеющимся данным, в конце февраля хакерская группа ShinyHunters заявила о похищении клиентских данных и выдвинула требование о выплате более €1 млн (88,6 млн рублей). В компании подтвердили, что утечка затронула не менее 6,2 млн клиентов. После отказа от выплаты выкупа злоумышленники начали публиковать украденную информацию в открытом доступе.

CUIC подает коллективный иск против Odido и преследует три цели. Во-первых: добиться компенсации для всех, чьи данные теперь находятся в открытом доступе, — говорится в заявлении.

Организация также рассчитывает, что судебное разбирательство станет сигналом для других компаний о необходимости соблюдения стандартов защиты персональных данных и уважения права на приватность. CUIC хочет добиться полной информации об утечке, в том числе о причинах игнорирования предупреждения от компании-разработчика ПО Salesforce относительно безопасности систем Odido.

Ранее сообщалось, что хакеры взломали популярные сайты-архивы, которые использовали для хранения своих работ фотографы. После этого киберпреступники начали сливать в Сеть чужие интимные снимки. Под удар попали архивные съемки многолетней давности. Одной из первых тревогу забила блогер Карина из Пензы. Некий аноним предупредил ее и прислал фотодоказательства утечки.

Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении зимы на ночь
В Можайске заложили памятную Аллею ДоброFON в память о начале ВОВ
На юге России произошло землетрясение
Лавров подчеркнул необходимость сохранения перемирия Ирана с США
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

