В Нидерландах подали иск к оператору связи из-за утечки данных

Нидерландская организация Consumers United in Court (CUIC) подала коллективный иск против оператора связи Odido из-за утечки данных миллионов клиентов после кибератаки, сообщается на сайте организации. Поводом стали обвинения в недостаточных мерах защиты информации.

По имеющимся данным, в конце февраля хакерская группа ShinyHunters заявила о похищении клиентских данных и выдвинула требование о выплате более €1 млн (88,6 млн рублей). В компании подтвердили, что утечка затронула не менее 6,2 млн клиентов. После отказа от выплаты выкупа злоумышленники начали публиковать украденную информацию в открытом доступе.

CUIC подает коллективный иск против Odido и преследует три цели. Во-первых: добиться компенсации для всех, чьи данные теперь находятся в открытом доступе, — говорится в заявлении.

Организация также рассчитывает, что судебное разбирательство станет сигналом для других компаний о необходимости соблюдения стандартов защиты персональных данных и уважения права на приватность. CUIC хочет добиться полной информации об утечке, в том числе о причинах игнорирования предупреждения от компании-разработчика ПО Salesforce относительно безопасности систем Odido.

