Данные клиентов крупного бренда косметики были украдены

Нидерландский производитель косметики и парфюмерии Rituals сообщил, что часть персональных данных участников его программы лояльности была украдена. В пресс-службе компании уточнили, что были рассекречены такие сведения, как полное имя, информация о половой принадлежности, домашний адрес, электронная почта, номер телефона и дата рождения клиентов.

Пароли и платежные данные при этом сохранились в тайне, отметили в компании. В Rituals заверили, что несанкционированный доступ был заблокирован, после чего началось расследование и были введены дополнительные меры безопасности для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Ранее нидерландская организация Consumers United in Court (CUIC) подала коллективный иск против оператора связи Odido из-за утечки данных миллионов клиентов после кибератаки. Поводом стали обвинения в недостаточных мерах защиты информации. В конце февраля хакерская группа ShinyHunters заявила о похищении клиентских данных и выдвинула требование о выплате более €1 млн (87,7 млн рублей).