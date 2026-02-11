Зимняя Олимпиада — 2026
Хакеры похитили тысячи откровенных снимков моделей

Хакеры взломали популярные сайты-архивы, которые использовали для хранения своих работ фотографы, сообщает Telegram-канал «112». После этого киберпреступники начали сливать в Сеть чужие интимные снимки. Под удар попали архивные съемки многолетней давности.

Одной из первых тревогу забила блогер Карина из Пензы. Некий аноним предупредил ее и прислал «фотодоказательства» утечки. Вскоре выяснилось, что Карина — не единственная жертва, чьи фотографии стали доступны всем: после публикации ее истории десятки моделей и фотографов заявили о столкновении с аналогичной проблемой. Сейчас пострадавшие объединяются, чтобы оценить ущерб от действий киберпреступников.

Ранее в Сеть утекли данные более 149 млн пользователей по всему миру. В открытом доступе оказались логины, пароли и конфиденциальная финансовая информация от соцсетей и популярных сервисов: Gmail, аккаунтов Facebook (деятельность в РФ запрещена) и криптобиржи Binance. Источник этой утечки не установлен.

