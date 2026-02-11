Крупная авиакомпания сообщила о возможной утечке данных клиентов

Одна из крупнейших японских авиакомпаний Japan Airlines (JAL) столкнулась с возможной утечкой персональных данных клиентов, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявление перевозчика. В результате взлома могли быть украдены данные около 28 тыс. пассажиров.

Утром 9 февраля сотрудники обнаружили сбой в работе системы, после чего функция бронирования была немедленно приостановлена, — сообщили в авиакомпании.

Под угрозой оказались данные клиентов, которые воспользовались услугой доставки багажа с 10 июля 2024 года. Хакеры могли получить доступ к именам, электронной почте, телефонам, номерам бонусных карт JAL Mileage Bank, а также сведениям о рейсах и багаже, в том числе, маршрутам, отелям и стоимости доставки.

Среди потенциально скомпрометированных данных нет данных о номерах кредитных карт и паролей, — подчеркнули в пресс-службе.

Сервис доставки будет недоступен до окончания полной проверки защиты. Основные системы авиакомпании, в том числе продажа билетов, в результате инцидента затронуты не были.

Ранее стало известно об утечке данных более 149 млн пользователей по всему миру. Речь идет о 8 млн электронных почтовых ящиков Gmail, 17 млн аккаунтов Facebook (деятельность в РФ запрещена) и 420 тыс. учетных записей криптобиржи Binance. В открытом доступе оказались логины, пароли и конфиденциальная финансовая информация.