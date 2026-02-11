Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 10:49

Крупная авиакомпания сообщила о возможной утечке данных клиентов

Japan Airlines предупредила о возможной утечке данных 28 тыс. клиентов

Фото: James Matsumoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Одна из крупнейших японских авиакомпаний Japan Airlines (JAL) столкнулась с возможной утечкой персональных данных клиентов, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявление перевозчика. В результате взлома могли быть украдены данные около 28 тыс. пассажиров.

Утром 9 февраля сотрудники обнаружили сбой в работе системы, после чего функция бронирования была немедленно приостановлена, — сообщили в авиакомпании.

Под угрозой оказались данные клиентов, которые воспользовались услугой доставки багажа с 10 июля 2024 года. Хакеры могли получить доступ к именам, электронной почте, телефонам, номерам бонусных карт JAL Mileage Bank, а также сведениям о рейсах и багаже, в том числе, маршрутам, отелям и стоимости доставки.

Среди потенциально скомпрометированных данных нет данных о номерах кредитных карт и паролей, — подчеркнули в пресс-службе.

Сервис доставки будет недоступен до окончания полной проверки защиты. Основные системы авиакомпании, в том числе продажа билетов, в результате инцидента затронуты не были.

Ранее стало известно об утечке данных более 149 млн пользователей по всему миру. Речь идет о 8 млн электронных почтовых ящиков Gmail, 17 млн аккаунтов Facebook (деятельность в РФ запрещена) и 420 тыс. учетных записей криптобиржи Binance. В открытом доступе оказались логины, пароли и конфиденциальная финансовая информация.

Япония
авиакомпании
утечки данных
сливы
хакеры
пассажиры
клиенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минпромторг раскрыл судьбу бывших заводов Toyota и Volkswagen
На Урале задержали пристава за помощь бандитам
Названо самое востребованное лекарство у россиян в 2025 году
В Германии нашли мертвую украинку
Российский военный оценил состояние опорных пунктов ВСУ в Запорожье
Целая семья сгорела при пожаре в частном доме
Украинский скелетонист наплевал на запреты МОК
Ребенок случайно сжег BMW X5 почти за 3 млн рублей
Мощный шторм обрушился на Мадагаскар
Россиянам объяснили, почему не надо «копить» отпуск
Наступление ВС РФ на Запорожье 11 февраля: удары по колоннам, роты трупов
В «Ленкоме» ответили, почему Богомолов мог уйти с поста и. о. ректора МХАТ
Крупная авиакомпания сообщила о возможной утечке данных клиентов
Сноубордист сломал шею на Олимпиаде
Литву уличили в капитуляции перед Россией
Костюшкин раскрыл свое отношение к хейтерам
Популярные онлайн-кинотеатры оштрафовали на 9,5 млн рублей из-за ЛГБТ
Воспитатель получила срок за запрет детям ходить в туалет
В Германии раскрыли потери из-за отказа от российской нефти
Названа неподъемная сумма для восстановления Дарницкой ТЭЦ в Киеве
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
Россия

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.