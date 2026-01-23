Логины и пароли почти 150 млн человек утекли в Сеть

В Сеть утекли данные более 149 млн пользователей по всему миру, передает портал Wired. В открытом доступе оказались логины, пароли и конфиденциальная финансовая информация от соцсетей и популярных сервисов.

Известно о сливе данных 48 млн электронных почтовых ящиков Gmail, 17 млн аккаунтов Facebook (деятельность в РФ запрещена) и 420 тыс. учетных записей криптобиржи Binance. Отмечается, что источник этой утечки в настоящее время не установлен.

Ранее стало известно, что мошенники могут начать массовую атаку на владельцев загородных участков в России. Специалисты Smart Business Alert выявили утечку данных по 10 тыс. садоводческих товариществ, что составляет около 10% от их общего числа в стране.

До этого сообщалось, что хакеры начали красть логины и пароли от «Госуслуг» через Telegram-боты с ненастоящими реферальными программами от популярных маркетплейсов. По словам специалистов, злоумышленники создают ботов под предлогом якобы удобного взаимодействия с «официальной» реферальной программой различных онлайн-платформ.