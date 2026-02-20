Telegram обвинили в распространении личных данных россиян

Telegram создал инфраструктуру для распространения персональных данных граждан России, передает пресс-служба Роскомнадзора. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, руководство мессенджера каждую неделю ликвидирует до 100 сервисов «интернет-пробива», однако положительного результата не наблюдается.

Telegram создал и системно поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам «интернет-пробива» незаконно распространять персональные данные граждан России, в том числе в форме досье на человека, — сказано в сообщении.

По статистике на мониторинговом сайте «Сбой.рф», в пятницу, 20 февраля, пользователи Telegram не могут нормально отправлять сообщения, у них не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов. При этом проблемы встречаются на любых устройствах: Android-смартфонах и iPhone, персональных компьютерах на Windows, MacOS и Linux.

Ранее источники, близкие к ситуации, сообщили, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля. По их информации, мера будет действовать на территории всей России. В Роскомнадзоре сообщили, что ведомству нечего добавить к информации о полной блокировке Telegram.

Подписывайтесь на наш MAX