17 февраля 2026 в 11:38

Названа предполагаемая дата полной блокировки Telegram в России

Baza: Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Telegram-канал Baza со ссылкой на источники, близкие к ситуации, сообщил, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля. По информации канала, мера будет действовать на территории всей России.

При этом основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что Telegram скорее перестанет работать, чем раскроет данные о переписках. По его словам, площадка никогда не передавала данные о переписках третьим лицам.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что последствия замедления Telegram для фронта едва ли могут быть заметными. По его словам, военные коммуникации не могут вестись через мессенджеры.

Ранее аналитик департамента защиты от цифровых рисков ИБ-компании F6 Анастасия Князева сообщила, что в мессенджере Telegram обнаружили опасный бот, который выдает себя за программу для повышения скорости работы приложения. Злоумышленники под предлогом проверки просят пользователя ввести пятизначный код. Однако на самом деле это код авторизации Telegram, объяснила специалист.

Telegram
блокировки
Россия
мессенджеры
