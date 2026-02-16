В Telegram «завелись» вредоносные боты

В мессенджере Telegram обнаружили опасный бот, который выдает себя за программу для повышения скорости работы приложения, сообщила аналитик департамента защиты от цифровых рисков ИБ-компании F6 Анастасия Князева. Для получения доступа к нему пользователя просят подтвердить, что он «не робот», передает ТАСС.

Злоумышленники, под предлогом проверки, просят пользователя ввести пятизначный код. На самом деле, это код авторизации Telegram. Вводя его в форму бота, они получают доступ к аккаунту.

Если ввести его в форму бота «обхода замедления», то злоумышленники моментально получат доступ к аккаунту, если в аккаунте не включен облачный пароль, — рассказала Князева.

Также на этой неделе в мессенджерах стали появляться каналы, предлагающие скачать клиенты для ПК с «дополнительными функциями» и перейти по ссылкам для снятия блокировки. В одном из архивов такого канала обнаружили троян в виде Windows-приложения. Пользователей предостерегли от скачивания VPN- и proxy-сервисов, которые могут быть мошенническими ловушками.

Ранее мошенники начали использовать новый метод обмана — «мигрантский акцент». Они имитируют ломаный русский язык, чтобы вызвать доверие жертвы. Преступники представляются сотрудниками управляющих компаний и пытаются получить доступ к аккаунтам в мессенджерах и на портале госуслуг.