Мошенники начали обманывать россиян с помощью «ломаного русского»

Телефонные мошенники начали использовать новый метод — «мигрантский акцент», пишет Telegram-канал Baza. Они имитируют ломаный русский язык, чтобы жертва быстрее им поверила. Притворяясь обычным рабочим из управляющей компании, они пытаются получить доступ к аккаунтам в мессенджерах и на портале госуслуг.

Так, москвич Артем получил звонок от человека с немного растерянным голосом, который сказал: «Здратуте, я вам клуч от домафон буду мэнять». Звонивший точно назвал его адрес и номер квартиры, пообещал оставить ключи в почтовом ящике и положил трубку.

Спустя 40 минут он перезвонил и спросил код для перепрошивки. Артем зашел в свою почту и произнес первые две цифры кода, но тут же заметил, что отправитель сообщения указан как Telegram. На вопрос, что это значит, собеседник сказал, что это якобы название компании. Только на этом этапе москвич осознал, что чуть не передал мошенникам доступ к своему аккаунту.

Ранее депутат Антон Немкин заявил, что в России вновь стали фиксировать учащение случаев мошенничества по схеме «фейк босс». Он напомнил, что ключевая особенность данной схемы — прямая атака на человека, который выдает себя за руководство. Мошенники намеренно создают атмосферу срочности, давления и служебной необходимости. Это лишает потенциальную жертву времени на проверку информации и играет на страхе нарушить субординацию.