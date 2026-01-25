Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 09:08

«Фейк-босс»: в Госдуме предупредили о новой угрозе мошенников

Депутат Немкин заявил о частых случаях мошенничества со схемой «фейк-босс»

В России снова стали фиксировать больше случаев мошенничества по схеме «фейк-босс», рассказал ТАСС депутат Антон Немкин. Он напомнил, что ключевая особенность этой схемы — прямая атака на человека под видом начальства. Мошенники сознательно создают атмосферу срочности, давления и служебной необходимости. Это лишает жертву времени на проверку информации и апеллирует к страху нарушить субординацию или получить выговор от руководства.

В последние дни вновь участились случаи мошенничества с применением схемы «фейк-босс» — одной из наиболее опасных форм социальной инженерии. Злоумышленники выдают себя за руководителей или топ-менеджеров компаний, создавая фейковые аккаунты в мессенджерах или используя телефонные звонки, и за счет авторитета должности пытаются вынудить сотрудников или контрагентов выполнить нужные им действия, — указал парламентарий.

Депутат отметил, что дополнительную угрозу представляет развитие технологий искусственного интеллекта. Сейчас мошенники все чаще используют голосовые дипфейки, которые с высокой точностью имитируют голос конкретного руководителя. Для этого им достаточно записей публичных выступлений или коротких образцов речи. Такие записи могут быть получены даже в ходе пустых или сброшенных телефонных звонков.

Ранее в Москве задержали бывшего преподавателя физкультуры. Он обвиняется в хищении у родителей своих учеников почти 1,9 млн рублей. Мужчина собирал деньги под предлогом организации спортивного лагеря и закупки формы для детей. Однако вместо этого он потратил средства на личные нужды.

