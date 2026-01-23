Учитель «нагрел» родителей на миллионы и скрылся Учитель из Москвы выманил у родителей 1,9 млн рублей на лагерь и форму

В Москве задержали экс-преподавателя физкультуры, похитившего у родителей почти 1,9 млн рублей, сообщили в столичном главке МВД. Он собирал деньги на спортивный лагерь и форму для детей, но вместо этого потратил средства на свое усмотрение.

В полицию за помощью обратилась 44-летняя мать ученика. Преподаватель под предлогом сбора средств для поездки сына заявительницы в спортивный лагерь и покупки новой формы получил от женщины 68 тысяч рублей, — пояснили там.

В полицию за помощью обратилась 44-летняя мать ученика. Преподаватель под предлогом сбора средств для поездки сына заявительницы в спортивный лагерь и покупки новой формы получил от женщины 68 тысяч рублей, — пояснили там.

В последующем он постоянно откладывал поездку и не возвращал деньги. Затем он вовсе уволился с работы и перестал выходить на связь. Полиция его задержала и выяснила, что пострадавшими семьями стали 25 семей. В суде он ответит по статье «Мошенничество».

