23 января 2026 в 17:48

Учитель «нагрел» родителей на миллионы и скрылся

Учитель из Москвы выманил у родителей 1,9 млн рублей на лагерь и форму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве задержали экс-преподавателя физкультуры, похитившего у родителей почти 1,9 млн рублей, сообщили в столичном главке МВД. Он собирал деньги на спортивный лагерь и форму для детей, но вместо этого потратил средства на свое усмотрение.

В полицию за помощью обратилась 44-летняя мать ученика. Преподаватель под предлогом сбора средств для поездки сына заявительницы в спортивный лагерь и покупки новой формы получил от женщины 68 тысяч рублей, — пояснили там.

В последующем он постоянно откладывал поездку и не возвращал деньги. Затем он вовсе уволился с работы и перестал выходить на связь. В последующем он постоянно откладывал поездку и не возвращал деньги. Затем он вовсе уволился с работы и перестал выходить на связь. Полиция его задержала и выяснила, что пострадавшими семьями стали 25 семей. В суде он ответит по статье «Мошенничество».

До этого житель Пензы обманул мужчину из Амурской области, имитируя женский голос при предложении интимных услуг. За мошенничество злоумышленнику теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

