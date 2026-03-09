Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 10:58

Норвежская полиция назвала вероятную версию взрыва в посольстве США

Полиция Норвегии допустила причастность террористов к взрыву в посольстве США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Полиция Норвегии не исключает версию о причастности террористов к взрыву в здании посольства Соединенных Штатов в Осло, заявил глава объединенного подразделения по расследованию и разведке Фруде Ларсен на пресс-конференции в Осло, его слова приводит общественный телеканал NRK. Инцидент произошел накануне, 8 марта. Расследование произошедшего по-прежнему находится на ранней стадии.

Одна из гипотез заключается в том, что это терроризм. [Полиция] не совсем уверена в этом, — сказал Ларсен.

Он добавил, что рассматривать произошедшее в контексте текущей ситуации с безопасностью вполне естественно. При этом полиция не ограничивается теорией, что взрыв стал следствием целенаправленной атаки на американское посольство. Кроме того, никаких других взрывных устройств до сих пор найдено не было.

Ранее в столице Норвегии Осло рядом с посольством США раздались два взрыва. Инцидент произошел на улице Пилестредет. Правоохранители задержали одного подозреваемого. Предполагается, что злоумышленник был не один.

Осло
Норвегия
США
посольства
взрывы
теракты
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 5: кто снял маску 8 марта, кто остался
В Совфеде хотят мотивировать россиян работать после пенсии
«Это варварство»: в Госдуме призвали артистов подумать над псевдонимами
В Киеве раскрыли число поставленных ракет для Patriot и огорчились
Удары по Украине сегодня, 9 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названа причина мощной пальбы в Севастополе
Ушел из жизни «Батя» «Локомотива»
«Спрос будет снижаться»: энергетик о дальнейшем росте цен на нефть
Путин лично занялся безопасностью сотрудников Росатома в Иране
Два человека пострадали после работы ПВО над Абу-Даби
В Росатоме оценили ситуацию в районе иранской АЭС
Дмитриев высмеял фон дер Ляйен и Каллас на фоне взлетевшей в цене нефти
Российские FPV-дроны устроили кошмар украинским танкистам на Leopard
Магнитные бури сегодня, 9 марта: что завтра, сильный стресс, апатия
У Безоса нашли несколько участков в «бункере миллиардеров»
В США указали Трампу на главный позор в иранской войне
Норвежская полиция назвала вероятную версию взрыва в посольстве США
Взрыв произошел у синагоги в европейской стране
Военные США нанесли новый удар по «наркотеррористам» в Тихом океане
В Финляндии раскрыли, кто создает ядерную угрозу для всего мира
Дальше
Самое популярное
Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.