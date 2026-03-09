Норвежская полиция назвала вероятную версию взрыва в посольстве США

Полиция Норвегии не исключает версию о причастности террористов к взрыву в здании посольства Соединенных Штатов в Осло, заявил глава объединенного подразделения по расследованию и разведке Фруде Ларсен на пресс-конференции в Осло, его слова приводит общественный телеканал NRK. Инцидент произошел накануне, 8 марта. Расследование произошедшего по-прежнему находится на ранней стадии.

Одна из гипотез заключается в том, что это терроризм. [Полиция] не совсем уверена в этом, — сказал Ларсен.

Он добавил, что рассматривать произошедшее в контексте текущей ситуации с безопасностью вполне естественно. При этом полиция не ограничивается теорией, что взрыв стал следствием целенаправленной атаки на американское посольство. Кроме того, никаких других взрывных устройств до сих пор найдено не было.

Ранее в столице Норвегии Осло рядом с посольством США раздались два взрыва. Инцидент произошел на улице Пилестредет. Правоохранители задержали одного подозреваемого. Предполагается, что злоумышленник был не один.