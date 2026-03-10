Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 19:06

Джиган захотел «набить морду» Мбаппе из-за Самойловой

Джиган Джиган Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) заявив в комментарии Telegram-каналу «Свита Короля», что «набил бы морду» футболисту Килиану Мбаппе. Причиной стало то, что спортсмен плечом оттолкнул его жену Оксану Самойлову на выходе из отеля в Париже. Артист также раскритиковал супругу, заявив, что «место женщины — с семьей».

Место женщины — с семьей, а не вот это все. Ездит с этими петушарами, слушает их. Но если бы я был там, набил бы ему морду — этому [негодяю] Мбаппе, — высказался рэпер.

Ранее коллега Самойловой Мария Погребняк заявила, что в Париже во время Недели моды футболист намеренно толкнул блогершу плечом при выходе из отеля. На опубликованном видео видно, как форвард, проходивший лечение от травмы, отталкивает Самойлову и садится в автомобиль.

Кроме того, Самойлова опубликовала в соцсетях снимки из Парижа, где она вышла на улицу в прозрачном платье с просвечивающим бельем для посещения показа коллекции дизайнера Рика Оуэнса. На опубликованных кадрах блогерша запечатлена в дерзком образе на различных локациях перед камерами, демонстрируя кремовое платье, сквозь которое отчетливо просматривалось нижнее белье.

Джиган
Килиан Мбаппе
Оксана Самойлова
рэперы
