Адвокат Самойловой раскрыл детали раздела имущества с Джиганом

Дело о разводе блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) передали из мирового суда в Савеловский районный суд, заявил адвокат девушки Олег Тонакян в беседе с Super. Причиной передачи стал встречный иск музыканта.

Изначально мы подавали иск о расторжении брака, и подобный иск подсуден мировому суду, но потом Денис Александрович подал встречное исковое заявление — о признании брачного договора недействительным. И в этом случае уже в такой конструкции дело подсудно суду общей юрисдикции, поэтому мировой суд передал дело в Савеловский районный суд, — передал Тонакян.

По словам адвоката, пока никаких договоренностей между супругами не достигнуто. Существует брачный договор, который разделил имущество, но рэпер хочет делить все пополам, оспаривая этот документ. Следующее заседание назначено на 1 апреля.

Ранее стало известно, что Джиган намерен взыскать с Самойловой 310 млн рублей в рамках бракоразводного процесса. На фоне развода блогер ликвидирует убыточные компании, накопила долги перед ФНС и выставила на продажу автопарк. При этом музыкант готовится оспорить брачный договор, утверждая, что подписал его в невменяемом состоянии.