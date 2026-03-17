Представитель Лерчек раскрыл детали судебного заседания

Суд принял документы о погашении задолженности блогера Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) перед бюджетом, заявил NEWS.ru представитель женщины Максим Курносов. По его словам, на сегодняшний день контент-мейкер не имеет обязательств перед налоговой.

Суд рассмотрел обоснованность заявлений уполномоченного органа о признании банкротом Чекалиной Валерии Валерьевны, уполномоченный орган просил отложить судебное заседание, суд отказал, принял документы, подтверждающие оплату ее долга в полном объеме. На сегодняшний день Чекалина обязательств перед бюджетом не имеет, — сказал Курносов.

Ранее стало известно, что Лерчек выплатила Федеральной налоговой службе задолженность на сумму более 175 млн рублей по своему ИП. Как отмечалось, таким образом у популярного блогера больше нет долгов перед ФНС.

Прежде Чекалина впервые высказалась о решении суда приостановить уголовное дело о выводе ею 250 млн рублей в ОАЭ. В видео, опубликованном отцом ее ребенка Луисом Сквиччиарини, она подтвердила, что диагноз «рак желудка четвертой стадии» правдив, но заявила, что намерена жить.