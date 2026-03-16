Страдающая от рака Лерчек рассказала о решении суда приостановить дело Лерчек прокомментировала решение суда о приостановке уголовного дела против нее

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) впервые высказалась о решении суда приостановить уголовное дело о выводе ею 250 млн рублей в ОАЭ. В видео, опубликованном отцом ее ребенка Луисом Сквиччиарини, она подтвердила, что диагноз «рак желудка четвертой стадии» правдив, но заявила, что намерена жить.

Уголовное дело приостановлено. Мы очень этому рады. Но сейчас самое важное — здоровье. Диагноз правдивый. У меня рак желудка четвертой степени. Но я очень сильно хочу жить, и я буду жить, — сказала Чекалина.

Женщина также поблагодарила всех за поддержку и сообщила, что теперь может сосредоточиться на лечении. До этого отец ребенка сообщил, что у блогера обнаружены метастазы в позвоночнике, ногах и, возможно, легких. В понедельник Лерчек начала лучевую терапию.

В конце февраля Чекалина родила четвертого ребенка, а на следующий день после выписки попала в онкологическую реанимацию. Гагаринский суд Москвы приостановил производство по делу о выводе средств из-за тяжелого состояния здоровья фигурантки.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева указала, что блогер может просить суд о выезде за границу на лечение. Она подчеркнула, что окончательное решение по этому вопросу будет зависеть от усмотрения судьи.