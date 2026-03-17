Лерчек рассчиталась по долгам с налоговой

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) выплатила Федеральной налоговой службе задолженность на сумму более 175 млн рублей по своему ИП, передает Super. Как пишут авторы, таким образом у популярного контент-мейкера больше нет долгов перед ФНС.

Ранее Чекалина впервые высказалась о решении суда приостановить уголовное дело о выводе ею 250 млн рублей в ОАЭ. В видео, опубликованном отцом ее ребенка Луисом Сквиччиарини, она подтвердила, что диагноз «рак желудка четвертой стадии» правдив, но заявила, что намерена жить.

До этого член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева указала, что блогер может просить суд о выезде за границу на лечение. Она подчеркнула, что окончательное решение по этому вопросу будет зависеть от усмотрения судьи.

Прежде стало известно, что Гагаринский суд Москвы освободил Лерчек из-под домашнего ареста. Ей избрали другую меру пресечения — запрет определенных действий.