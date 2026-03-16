Суд поставил точку в вопросе ареста больной раком Лерчек

Гагаринский суд Москвы освободил блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, из-под домашнего ареста, сообщила пресс-служба инстанции в комментарии ТАСС. Ей избрали другую меру пресечения — запрет определенных действий. Сейчас она не может ходить на судебные заседания на фоне рака четвертой стадии.

По результатам рассмотрения ходатайства стороны защиты изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий и приостановлено производство по уголовному делу в связи с состоянием здоровья в отношении подсудимой Чекалиной Валерии Валерьевны, — отметили в инстанции.

Ранее прокуратура поддержала приостановку уголовного дела о выводе более 250 млн рублей против Чекалиной. В отношении ее бывшего мужа Артема Чекалина надзорное ведомство попросило продолжить рассмотрение.

Ранее стало известно, что Лерчек провели еще одну операцию и удалили новообразование в позвонках. Она теперь не может самостоятельно передвигаться. Кроме того, у блогера может быть острая потеря зрения в правом глазу.