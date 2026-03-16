«Еще одна операция»: раскрыта жуткая информация о состоянии Лерчек Адвокат Лисановская: Лерчек не может передвигаться сама и теряет зрение

Хирурги провели блогерше Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, еще одну операцию и удалили новообразование в позвонках — теперь она не может самостоятельно передвигаться, рассказала ТАСС адвокат Юлия Лисановская. Кроме того, у нее острая потеря зрения на правый глаз.

Чекалиной сделали еще одну операцию, удалили образование в позвонках. Прописан постельный режим. Самостоятельно двигаться не может. У нее острая потеря зрения на правый глаз, — сказала Лисановская.

Ранее стало известно, что Чекалина начала терять зрение на фоне диагностированного рака желудка. На 16 марта у нее запланирована процедура лучевой терапии. Из-за состояния здоровья она пропустит заседание в Гагаринском суде.

Тем временем бывший муж Лерчек Артем Чекалин рассказал, что детям блогера уже сообщили о болезни их матери. Он отметил, что в настоящее время 10-летние двойняшки и трехлетний сын проживают с ним. Он уточнил, что не может общаться с бывшей супругой. Однако, по его словам, все родные и близкие готовы помочь ей.