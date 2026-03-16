16 марта 2026 в 16:10

Прокуратура поставила точку в деле больной раком Лерчек

Прокуратура приостановила уголовное дело больной раком Лерчек

Лерчек (Валерия Чекалина) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Прокуратура не возражает против приостановления уголовного дела о выводе более 250 млн рублей против блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, передает РИА Новости. В отношении ее бывшего мужа Артема Чекалина надзорное ведомство просит продолжить рассмотрение.

Мы просим выделить дело в отношении Валерии Чекалиной и приостановить его производство, а в отношении Чекалина Артема продолжить рассмотрение, — сказала прокурор.

Ранее стало известно, что Чекалиной провели еще одну операцию и удалили новообразование в позвонках. Женщина теперь не может самостоятельно передвигаться. Кроме того, у нее может быть острая потеря зрения в правом глазу.

Telegram-канал SHOT позже сообщил, что у блогерши выявили доброкачественную опухоль в мозге. По сведениям канала, новообразование обнаружили после МРТ, сейчас она проходит лучевую терапию и курс химиотерапии в онкоцентре имени Блохина.

Муж Лерчек Артем Чекалин тем временем рассказал, что детям уже сообщили о болезни их матери. Он отметил, что в настоящее время 10-летние двойняшки и трехлетний сын проживают с ним.

